أنقرة (زمان التركية) – يشهد العالم تزايدا متسارعا في معدل استخدام مضادات الاكتئاب والقلق، وتعد تركيا إحدى تلك الدول، حيث جاءت في المرتبة الرابعة بين دول مجموعة التعاون الاقتصادي.

على مستوى العالم، خلال الفترة بين عامي 2008 و2020 ارتفع نصيب الفرد من مضادات الاكتئاب المستخدمة بنحو 76 في المئة، بينما بلغت هذه النسبة داخل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الفترة بين عامي 2000 و2019 نحو 120 في المئة.

وتشير إحصاءات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى بلوغ حجم مضادات الاكتئاب المستهلكة لكل ألف شخص على الصعيد اليومي داخل تركيا خلال عام 2008 بلغت 27.8 جرعة، وارتفعت هذه النسبة خلال عام 2019 إلى 48.9 جرعة.

وتعكس إحصاءات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2020 تسجيل أيسلندا أعلى معدلات استخدام لمضادات الاكتئاب بواقع 153 جرعة يوميا لكل ألف شخص، بينما سجلت ليتوانيا أقل معدلات بواقع 20 جرعة.

وبلغت هذه النسبة 131 جرعة في البرتغال و122 جرعة في كندا و108 جرعة في بريطانيا و66 جرعة في اليونان و62 جرعة في ألمانيا و49 جرعة في تركيا و27 جرعة في كوريا الجنوبية.

وخلال الفترة بين عامي 2010 و2020 ارتفعت معدلات استخدام مضادات الاكتئاب داخل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 43 في المئة، بينما بلغت نسبة الزيادة داخل تركيا خلال العشر سنوات الأخيرة نحو 50 في المئة.

وسجلت تشيلي أعلى زيادة بنسبة بلغت 166 في المئة، بينما بلغت هذه النسبة 142 في المئة في كوريا الجنوبية و101 في المئة في بريطانيا و55 في المئة في كندا و47 في المئة في اليونان و39 في المئة في السويد و33 في المئة في ألمانيا و17 في المئة في هولندا و2 في المئة في فرنسا.

وفي المقابل تراجعت معدلات استخدام مضادات الاكتئاب داخل الدنمارك فقط.

واحتلت تركيا المرتبة الرابعة ضمن أعلى الدول استخداما لمضادات الاكتئاب في أوروبا، حيث شهدت تركيا إنفاق 139 مليون دولار على مضادات الاكتئاب خلال عام 2020.

وتصدرت ألمانيا القائمة بواقع 812 مليون دولار، غير أن هذه القائمة لا تضم بيانات سائر الدول. وبلغت هذه النسبة 649 مليون دولار في إسبانيا و456 مليون دولار في إيطاليا و129 مليون دولار في اليونان.