أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه فعل كل ما هو ضروري مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أن هناك ثقة متبادلة بينهما.

أردوغان قال للصحفيين في المؤتمر الذي عقده قبل زيارته لأوزبكستان، ردا على سؤال حول عودة روسيا إلى اتفاقية تصدير الحبوب: “الثقة بالنفس واحترام بعضنا البعض يشجعاننا على اتخاذ مثل هذه الخطوات”.

وأضاف أردوغان: “هذه سياسة قيادة. لقد فعلنا ما كان ضروريًا مع السيد بوتين. لا يمكننا اتخاذ هذه الخطوة دون الثقة في بعضنا البعض. هكذا سارت الأمور حتى الآن. الخطوات التي اتخذناها تجاه صناعة الدفاع؛ تعود إلى احترام بعضنا البعض “.

وحول دور الوساطة التركية في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، قال أردوغان: “يستمر عملنا في مركز الوساطة بلا انقطاع. ليس من الحكمة تحديد متى ستنتهي أزمة الحبوب. قرار روسيا بشأن خيرسون ايجابي ومهم. آمل أنه إذا كانت هناك مشاركة من روسيا في مجموعة العشرين، فسنحظى بفرصة الاجتماع هناك. وإلا فإننا سنواصل متابعة الدبلوماسية الهاتفية مع روسيا”.