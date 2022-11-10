أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير أوروبي، أن هناك زيادة قياسية في طلبات اللجوء من تركيا إلى دول أوروبا في أغسطس الماضي.

وبحسب التقرير الصادر عن وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي، بلغ عدد الأتراك الذين يطلبون اللجوء من دول الاتحاد الأوروبي 4600 في أغسطس وحده، وهو أعلى رقم شهري منذ عام 2014.

وأوضح التقرير أنه من بين الذين تقدموا بطلبات لجوء في الاتحاد الأوروبي، احتل الأتراك المرتبة الثالثة بعد السوريين والأفغان.

يقرر العديد من الأتراك الفرار من لملاحقات الأمنية بتهم سياسية عبر الهجرة إلى بلدان أخرى، بطلبات لجوء وبطرق أخرى غير رسمية.

وفي إشارة إلى أن الزيادة في عدد طالبي اللجوء قد وصلت إلى أعلى مستوى منذ أزمة اللاجئين في أوروبا في عام 2015، أكد الاتحاد الأوروبي أن هذا قد يكون مؤشرًا على أزمة مهاجرين جديدة في أوروبا وقد يزعج ممارسات الهجرة الحالية في أوروبا الدول الأعضاء.

وفي التقرير، كانت هناك معلومات تفيد بأن ما مجموعه 84500 شخص طلبوا اللجوء في 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك النرويج وسويسرا، في أغسطس. مع 255 ألف شخص طالبوا بالحماية المؤقتة من أوكرانيا، حيث لا تزال الحرب جارية، اقترب العدد الإجمالي للطلبات في شهر من المليون. وصرح الاتحاد الأوروبي أن هذا يتوافق مع زيادة بنسبة 16 في المائة مقارنة بشهر يوليو.

كما أشار التقرير إلى أنه منذ بداية العام الجاري، تجاوز عدد طالبي اللجوء والحماية المؤقتة في الاتحاد الأوروبي 5 ملايين. من ناحية أخرى، أُعلن أن 6 في المائة من الذين تقدموا بطلبات لجوء في أغسطس هم أطفال دخلوا أوروبا دون أسرهم.

ومن بين المتقدمين، احتل الأفغان والسوريون المركزين الأولين بعدد 11 ألف شخص. تبعت دول مثل بنجلاديش والمغرب وباكستان وتونس وجورجيا مواطني تركيا التي احتلت المرتبة الثالثة بـ 4600 نسمة.