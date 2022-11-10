أنقرة (زمان التركية) -قالت روسيا إنه حتى الآن ليس هناك أي تقدم بالنسبة للجانب الروسي في اتفاقية تصدير الحبوب.

أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، عن أسفها، وقالت في ببيان بعد عودة روسيا إلى اتفاقية الحبوب بجهود تركيا والأمم المتحدة، إنه لا يمكن إحراز تقدم لصالح روسيا بخصوص الاتفاقية.

وأوضحت زاخاروفا أن الاتفاقية التي تم التوصل إليها في أغسطس الماضي، نصت على إدخال الحبوب الروسية إلى السوق العالمية بالإضافة إلى الحبوب الأوكرانية، لكن هذا القرار لم يتم تنفيذه بسبب الحظر المفروض من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

وأضافت زاخاروفا: “نأسف لأنه لا يوجد حتى الآن تقدم تجاه الجانب الروسي في اتفاقية الحبوب. تواصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منع الأسمدة والمنتجات الزراعية من الوصول إلى الأسواق العالمية. وسوف نأخذ ذلك في الاعتبار أثناء تمديد صفقة الحبوب”.

وقالت زاخاروفا، رداً على المزاعم بأن مفاوضات سرية مستمرة بين روسيا والولايات المتحدة، “لا يوجد اتصال بين وزارة الخارجية الروسية سوى اتصالات السفراء”.

زاخاروفا التي أنكرت أيضًا المزاعم التي أطلقتها الولايات المتحدة بأن روسيا اشترت أسلحة من كوريا الشمالية لهجمات أوكرانيا، تابعت: “هذه تكهنات جديدة نشرها الغرب لروسيا، لأن كل ما يقوله ممثلو الولايات المتحدة من البداية إلى النهاية هو كذبة”.

وقالت زاخاروفا، في معرض إبداء استعدادها لمواصلة المفاوضات مع أوكرانيا: “ما زلنا منفتحين على المفاوضات. لم نرفضها أبدًا. بالطبع، نحن مستعدون للقيام بذلك، مع مراعاة الحقائق الحالية”.