أثينا (زمان التركية) – اتهمت وزارة الخارجية اليونانية تركيا بعدم الامتثال للعقوبات المفروضة على روسيا، وكسب الأموال من السياح الروس، بينما تعاني دول أخرى من خسائر مالية.

أدلى بهذا التصريح النائب الأول لوزير خارجية اليونان ميلتياديس فارفيتسيوتيس في اجتماع للمجموعة المخصصة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط ​​والشرق الأوسط التابعة للجمعية البرلمانية لحلف الناتو

ووفقا للنائب الأول لوزير خارجية اليونان ميلتياديس فارفيتسيوتيس، تحصل تركيا على “فائدة اقتصادية خاصة” من خلال الالتفاف على العقوبات مع الاستمرار في كسب المال من المسافرين الروس.

وأشار إلى أن تركيا زادت عدد المقاعد على طائراتها للركاب الروس، وأضاف “نقل الأوليغارشيون الروس، اليخوت من الموانئ المحلية، إلى الموانئ التركية”.

وفي نوفمبر، حظرت السلطات التركية الطائرات الروسية ذات التسجيل المزدوج من التحليق عبر المجال الجوي لها، فيما لم تؤثر الإجراءات على السياح الروس الراغبين في الاستجمام بتركيا.

وبحسب الخبراء، يسافر الروس إلى تركيا إما على متن طائرات تابعة للخطوط الجوية التركية، أو على متن سفن ضمن التسجيل الروسي.