سمرقند (زمان التركية) – أكد رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف أن البلاد مهتمة بتعزيز التعاون بين “الدول التركية” والارتقاء به إلى مستوى جديد.

وأضاف توكايف في القمة التاسعة لزعماء دول “منظمة الدول التركية” (OTG)، في سمرقند الأوزباكستانية: “اليوم، ازداد دور UTC بشكل كبير. كازاخستان هي أرض آباء العالم التركي، لذلك نولي أهمية خاصة لتطوير تعاوننا الشامل. نحن مهتمون بمزيد من تعزيز تعاوننا ونقله إلى مستوى جديد”.

ولفت توكايف إلى أن تاريخ ظهور المنظمات التي توحد الدول التركية معظمها تم إنشاؤها بمبادرة من كازاخستان. مضيفا: “لقد أصبحت هذه المنظمات قادة حقيقيين للتقارب الثقافي والروحي بين شعوبنا الشقيقة”.

وشدد توكايف على ضرورة التضامن من أجل مواجهة جميع التحديات والتهديدات بشكل مشترك منوها بأن التناقضات الجيوسياسية والجغرافية الاقتصادية الحالية لها تأثير سلبي على الاقتصاد ونظام النقل والخدمات اللوجستية في القارة الأوراسية، قائلا: “هناك كل الأسباب للتأكيد على أن تعاوننا سيكون ناجحا. من خلال المشاركة النشطة في حل القضايا المدرجة على جدول الأعمال الإقليمي والعالمي ، يجب أن نصبح قوة قوية وذات سلطة. التناقضات الجيوسياسية والجغرافية الاقتصادية الحالية لها تأثير سلبي على الاقتصاد ونظام النقل والخدمات اللوجستية في القارة الأوراسية.. يجب أن نتضامن من أجل مواجهة جميع التحديات والتهديدات بشكل مشترك”.

كما ذكر توكايف أن كازاخستان تقدم مساهمة كبيرة في تعزيز وتوسيع العلاقات الودية وحسن الجوار بين الدول التركية. “ومن الأمثلة الحية على ذلك وثيقة البرنامج” وجهات نظر العالم التركي – 2040 “.

ودعا توكاييف دول منظمة الدول التركية (OTG) إلى تعزيز التعاون في قطاع النقل.

وتابع قائلا: “تربط دولنا الغرب والشرق والشمال والجنوب. لذلك من المهم للغاية زيادة إمكانات اتصالات النقل والعبور وتعظيم الاستفادة من قدراتها. ومن الأمثلة الصارخة على ذلك منظمة Trans-Caspian International طريق النقل الذي يمر عبر أراضي ثلاث دول شقيقة هي كازاخستان وأذربيجان وتركيا، لذلك نعتبر تطوير صناعة النقل والخدمات اللوجستية أولوية “.

وأشار إلى أن تطوير ممرات العبور الداخلية بين الدول التركية له أهمية كبيرة.

وتعقد القمة تحت عنوان :” مرحلة جديدة من أجل الحضارة التركية: تنمية مشتركة ونحو الرفاه” وقبل الجلسة الافتتاحية التقط القادة صورة تذكارية مشتركة.

ويحضر القمة رؤساء تركيا وأوزباكستان وأذربيجان وكازاخستان قاسم وقرغيزيا إلى جانب رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان كدولة مراقبة مع تركمانستان التي يمثلها رئيس مصالح الشعب في البرلمان الرئيس السابق قربانقلي بردي محمدوف.

منظمة الدول التركية هي منظمة مشتركة بين الدول تم إنشاؤها لتوسيع التفاعل بين البلدان الناطقة بالتركية في مجالات السياسة والاقتصاد والعلوم والتعليم، النقل والسياحة.