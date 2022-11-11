خفر السواحل التركي ينقذ 6 مهاجرين غربي تركيا

إزمير (زمان التركية) – أنقذت طواقم خفر السواحل التركي، أمس الخميس، 6 مهاجرين غربي تركيا بعدما أجبرتهم القوات اليونانية على العودة إلى المياه الإقليمية التركية.

وذكرت قيادة خفر السواحل، في بيان، أن طواقمها تلقت بلاغا عن مجموعة مهاجرين على متن طوافة نجاة قبالة سواحل منطقة “تشما” بولاية إزمير غربي تركيا.

وأضافت أن الطواقم توجهت إلى الموقع وأنقذت 6 مهاجرين غير شرعيين على متن طوافة نجاة، بعد أن أجبرتهم قوات يونانية على العودة إلى المياه التركية.

وأشارت إلى إرسال المهاجرين الذين لم تذكر جنسياتهم، إلى إدارة الهجرة في إزمير لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.