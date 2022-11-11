أنقرة (زمان التركية) – وزعت وزارة التربية التركية مجموعة من الألعاب على الطلاب السوريين في تركيا بهدف “دعم دمج الأطفال السوريين في نظام التعليم التركي” والممول من الاتحاد الأوروبي.

وكانت لعبة الكؤوس الملونة ضمن الألعاب الموزعة والتي لوحظ كتابة عبارة “Ring for sex” “رن الجرس لأجل الجنس” على الجرس الذي يستخدم في قوانين اللعبة.

كما أفادت منسقة مشروع دعم الاندماج أنه بعد الكشف عن محتوى غير لائق في 9 ألعاب ذكاء من بين 2000 لعبة موزعة، تم على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد شركة الألعاب بسبب خرقها العقد.

وتتألف لعبة الكؤوس الملونة من 30 كأسا بخمسة ألوان مختلفة و 40 بطاقة مهام مصورة مع جرس، ويتعين على لاعبيها ترتيب الكاسات حسب ألوانها واللاعب الذي ينهي الترتيب أولا يرن الجرس.