أنقرة (زمان التركية)ــ أعلن الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان ارتفاع عدد القتلى في انفجار إسطنبول إلى 6 و53 جريحًا.

ووقع الانفجار اليوم الأحد، قرب الترام في ميدان تقسيم، وأظهرت مقاطع فيديو جثث على الأرض.

وكان محافظ اسطنبول علي يرلي كايا، قال في بيان بشأن الانفجار الذي وقع في شارع تقسيم بميدان الاستقلال إن أربعة أشخاص قتلو وأصيب 38 آخرين.

بعد وقوع الانفجار في شارع الاستقلال، تم إرسال العديد من رجال الإطفاء والشرطة والفرق الطبية إلى المنطقة.

وبعد الانفجار أغلقت الشرطة مداخل ومخارج شارع الاستقلال. تقوم الشرطة بإخلاء الشوارع الجانبية تدريجياً، ويتم نقل الجرحى إلى قسم الإسعافات الأولية.