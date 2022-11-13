انفجار هائل يخلف قتلى في إسطنبول.. فيديو

إسطنبول (زمان التركية)ــ ضرب انفجار كبير شارع تقسيم بميدان الاستقلال في منطقة بيوغلو بمدينة اسطنبول، وأعلن عن سقوط قتلى وجرحى في الانفجار.

تسبب الانفجار الدموي في حالة من الذعر في شارع تقسيم، وحضرت الشرطة والإطفاء وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وأغلقت عناصر الشرطة مداخل ومخارج ميدان تقسيم من خلال فرض الإجراءات الأمنية.

🚨🇹🇷 Panic in #Istanbul after the explosion in the center of the city. Explosions are officially recognized as terrorist attacks. pic.twitter.com/eP54Kb7gBK — Terror Alarm (@Terror_Alarm) November 13, 2022



البيان الأول بخصوص الانفجار جاء من محافظ اسطنبول علي يرلي كايا. وقال يرليكايا في بيانه على حسابه على تويتر، إن الانفجار “وقع في شارع تقسيم حوالي الساعة 16.20 اليوم.. وهناك ضحايا وإصابات”.

أظهرت صور ومقاطع فيديو من موقع الحادث أشلاء جثث القتلى الذي سقطوا جراء الانفجار الدموي.

كما قال أكرم إمام أوغلو، عمدة بلدية إسطنبول، على تويتر بخصوص الانفجار: “من الضروري مساعدة فرق الشرطة والصحة لدينا فيما يتعلق بالانفجار في ميدان الاستقلال، وتجنب المشاركات التي قد تسبب الخوف والذعر. جميع الفرق المعنية موجودة في المنطقة”.

وقال الهلال الأحمر عبر تويتر، إنه تم توفير أكياس دم للمستشفيات وأنه لا يوجد نقص في إمدادات الدم حاليا.

من جهة أخرى فرضت المحكمة الجنائية للسلام حظراً على البث على جميع الأخبار المرئية والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي حول الانفجار.