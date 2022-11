انفجار هائل يخلف قتلى في إسطنبول.. فيديو

إسطنبول (زمان التركية)ــ ضرب انفجار كبير شارع تقسيم بميدان الاستقلال في منطقة بيوغلو بمدينة اسطنبول، وأعلن عن سقوط قتلى وجرحى في الانفجار.

تسبب الانفجار الدموي في حالة من الذعر في شارع تقسيم، وحضرت الشرطة والإطفاء وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وأغلقت عناصر الشرطة مداخل ومخارج ميدان تقسيم من خلال فرض الإجراءات الأمنية.

🚨🇹🇷 Panic in #Istanbul after the explosion in the center of the city.

Explosions are officially recognized as terrorist attacks. pic.twitter.com/eP54Kb7gBK

