أنقرة (زمان التركية) – قالت برفين بولدان، الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي، إن العقبة الوحيدة، أمام الحكومة هي حزب الشعوب الديمقراطي وأن هذا هو سبب الضغط على أحزابهم.

وأوضحت بولدان من ولاية أرضوم أن تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية غير مهتمين بمستقبل الشعب، فالشيء الوحيد الذي يهمهم هو وجود حزب الشعوب الديمقراطي ومستقبله، لأنهم يعرفون أن حزب الشعوب هو الطرف الوحيد الذي يفضح ظلمهم وعدم شرعية وجوههم.

أضافت بولدان: “لن نطيعهم ولن نركع أمامهم أبدًا. الآن، لا تنتهي مظالم وعدم شرعية حكومة حزب العدالة والتنمية. وبالطبع، نحن نتفهم مدى عدم ارتياحهم. لأن حزب الشعوب الديمقراطي سيستمر في كونه أكبر عقبة أمامهم”.

وأشارت بولدان إلى أن هذا البلد لم ينس الجناة الذين لم يتم معاقبتهم، ولم ينس حرق القرى وهدمها ولن ينسى، اضطهاد الأكراد على مقاعد التعذيب خلال فترة 12 سبتمبر، فلن ينسى أحد التسعينيات. ذاكرة الأكراد، عقل الأكراد دائما يتذكر الماضي. سوف يتذكر من الآن فصاعدا.

وتابعت الزعيمة الكردية: “لا نريد أن نعيش في التسعينيات بعد الآن. لن نسمح أبدًا لجرائم القتل التي لم تُحل في التسعينيات بالعودة إلى هذا البلد. لأن طريقنا هو طريق الديمقراطية. طريقنا هو طريق السلام. طريقنا هو طريق العدالة. بموجب هذا نعلن مرة أخرى أننا سنحقق العدل والسلام والحرية لهذا البلد”.

وأكدت بولدان أن أن تحالف الشعب -الحاكم- وتحالف الأمة -المعارض- لا يمكنهما حل المشاكل، فعنوان الحل هو تحالف العمل والحرية.