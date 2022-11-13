أنقرة (زمان التركية) – أغلقت تركيا مجالها الجوي أمام بعض الرحلات الجوية لطائرات الركاب المدنية الروسية، اعتبارا من الأول من نوفمبر الجاري.

وأعلن ممثلو الشركتين الروسيتين، Pegas Touristik و Nordwind، المتأثرين بالقرار، أن أوقات الرحلات إلى دول ثالثة مثل مصر قد زادت بسبب تغيير المسار الإلزامي.

تقول تقارير إن تركيا كانت مترددة قبل اتخاذ خطوة ضد روسيا، تمامًا مثل ما حدث مع نظام الدفع الروسي مير، ولكن في النهاية كان عليها اتخاذ قرار وفقًا لمنظمة الطيران المدني الدولي ( منظمة الطيران المدني الدولي).

وعلى الرغم من أن تركيا لا تشارك في العقوبات الغربية ضد روسيا، إلا أنها ملزمة بالامتثال لقواعد الطيران المدني الدولي.

ويتكون أكثر من نصف أسطول طائرات الركاب المدنية الروسية من طائرات مستأجرة. معظمهم مسجلون في إقليم برمودا البريطاني.

وذكر الخبراء أن المشكلة برمتها نابعة من ارتباك التسجيل بين برمودا وروسيا.

وقال محرر قسم الطيران، تولغا أوزبيك، إنه تمامًا مثل الشحن، تفضل شركات الطيران الدول التي توفر الراحة المالية للتسجيل، وبرمودا هي واحدة من هذه البلدان. يتم إنشاء شهادات الصلاحية للطيران، والتي تعد إلزامية للطائرات للمشاركة في الرحلات الجوية الدولية وفقًا للوائح، من قبل بلد التسجيل.

وأوضح أوزبك أن آلية التسجيل في الطائرات أمر حيوي للطيران، تمامًا مثل السيارات التي تحتاج إلى لوحات ترخيص لتتمكن من السير على الطريق، كما أضاف: “مثلما يجب أن تحتوي السيارات على لوحات ترخيص لإجراءات الفحص والتأمين، ينطبق الأمر نفسه. على الطائرات “.

ومع ذلك، عندما أعلنت الدول والشركات الغربية فرض عقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، ألغت برمودا شهادات صلاحيتها للطيران في مارس، خوفًا من عدم إمكانية فحص هذه الطائرات وفقًا للمعايير. من أجل مواصلة عمليات الطيران المدني في روسيا، بدأت في تسجيل الطائرات من جانب واحد في سجلها الخاص. لكن بدون موافقة برمودا، لا معنى لذلك من الناحية القانونية. في غضون ذلك، أضافت روسيا برمودا إلى قائمتها للدول غير الصديقة في نهاية أكتوبر.

ومن أجل حل المشكلة، تحتاج روسيا إلى تسجيل الطائرات من تلقاء نفسها. على الرغم من كل مزاعم روسيا، لا تزال سجلات الطائرات في سجل برمودا.