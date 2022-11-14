أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت قوات الأمن في تركيا منفذة الهجوم الإرهابي في شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم في إسطنبول، والذي أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين.

وذكرت السلطات أن “إرهابية” هي من قامت بوضع القنبلة في الشارع، حيث كشفت كاميرات المراقبة قيام سيدة بترك حقيبة على مقعد بشارع الاستقلال من ثم سارعت بالابتعاد عن المنطقة لتنفجر الحقيبة بعد بضعة دقائق.

وأقدمت قوات الأمن على تفريغ 1200 كاميرا مراقبة ترصد مسارات مداخل ومخارج المنطقة التي شهدت التفجير لتتبع منفذة الهجوم.

وتبين أن منفذ الهجوم ابتعدت عن موقع الحادث عبر سيارة أجرة متجهة إلى منطقة أسنلار.

وداهمت قوات الأمن 21 مقرا تبين ارتباطهم بمنفذة الهجوم، واعتقلت 46 شخصا خلال الحملات الأمنية.

وخلال استجواب المشتبه بهم تبين أن منفذة الهجوم توجهت إلى منزل في منطقة كوتشوك شكمجة، وفي حوالي الساعة 2:50 ليلا داهمت قوات الأمن المنزل لتلقي القبض على منفذة الهجوم التي تبين أنها من أصول سورية وتُدعى إلهام البشير.

وأثناء استجوابها أقرت منفذة الهجوم أنها تلقت تعليمات من قيادة تنظيم العمال الكردستاني في كوباني _وحدات حماية الشعب الكردية_ بتنفيذ هجوم في مدينة إسطنبول، وأنها بالفعل نفذت تفجير شارع الاستقلال تنفيذا لتلك التعليمات من ثم سارعت بالهروب من موقع الحادث.

وقدمت واشنطن والعديد من حكومات العالم العربية والغربية تعازيها لتركيا في حادث التفجير الإرهابي.