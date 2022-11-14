أنقرة (زمان التركية) – أدان الزعيم الكردي المعتقل صلاح الدين دميرطاش، الهجوم الانتحاري الذي تعرضت له مدينة إسطنبول، وقال إن أي هجوم يستهدف المدنيين هو إرهاب لا يمكن قبوله.

تصريحات دميرطاش الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، جاءت تعليقا على الحادث الإرهابي الذي شهدته تركيا الأحد في ميدان تقسيم بإسطنبول، والذي أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 80 آخرين.

وأوضح دميرطاش القابع حاليا في سجن أدرنة، عبر بيان على حسابه الرسمي على تويتر، أنه يدين الهجوم الإرهابي الذي يستهدف علانية المدنيين الأبرياء في شارع الاستقلال.

وأضاف الزعيم الكردي: “كل هجوم يستهدف المدنيين هو إرهاب قانوني وسياسي وأخلاقي وضميرا. ونحن لا نقبله أبدا. أتمنى الشفاء العاجل للمصابين، والرحمة للذين فقدوا أرواحهم جراء الحادث”.

أسفر الانفجار عن مقتل 6 أشخاص، وإصابة 81 آخرين.

وكان نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، أعلن أن “انتحارية” نفذت التفجير في شارع الاستقلال بميدان تقسيم0وأخلت الشرطة التركية منطقة تقسيم تحسبا لانفجار آخر. كما شهد الميدان انتشارا أمنيا مكثفا.

كما تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالكشف عن منفذي التفجير، وأضاف: “سوف ينالون عقابهم”.