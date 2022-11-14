القاهرة (زمان التركية)_ أدانت مؤسسات وحكومات عربية وإسلامية، التفجير الإرهابي الذي ضرب مدينة إسطنبول، مخلفا العديد من الضحايا، وقدمت التعازي للشعب التركي وحكومته.

أسفر الحادث الإرهابي في ميدان تقسيم مساء الأحد، عن مقتل 6 أشخاص وجرح 81 آخرين وفق بيانات رسمية.

وكانت مصر في مقدمة الدول العربية التي قدمت التعازي لـ تركيا في حادث إسطنبول الدموي، وأكد بيان لوزارة الخارجية على موقف القاهرة الثابت الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب.

كذلك أدان الأزهر الشريف حادث التفجير بمدينة إسطنبول، وأعلن تضامنه مع شعب تركيا بمصابها الجلل، معتبرا استهداف المدنيين “إفساد في الأرض، وتجرد من كل القيم الدينية والإنسانية”.

كما قدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، تعازيه لشعب وحكومة تركيا، ولأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

وأعلنت المملكة العربية السعودية إدانتها حادث التفجير الإرهابي، وقالت وزارة الخارجية، إن المملكة تقف مع تركيا “ضد هذا العمل الجبان”، وقدمت العزاء لأهالي الضحايا وللحكومة وشعب تركيا، وأعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وقدمت دولة الكويت تعازيها وإدانتها لحادث التفجير الغادر في تركيا، وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الكويت تؤكد على موقفها الثابت المناهض للعنف والإرهاب.

كما أدانت دول عربية أخرى من بينها قطر والبحرين والإمارات والأردن، حادث التفجير الإرهابي، وأعلنت تضامنها مع تركيا.