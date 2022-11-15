أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي، أن الزعيم الكردي المعتقل صلاح الدين دميرطاش يعد الشخصية الكردية الأكثر تأثيرًا، على ناخبي حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.

وخلال استطلاع رأي أجرتة مؤسسة متروبول للدراسات، تم إجراء مقارنة بين الرئيس السابق للحزب الكردي صلاح الدين دميرتاش، وزعيم تنظيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، لمعرفة آراء المشاركين بشأن الشخصية الكردية الأكثر تأثيرًا على ناخبي حزب الشعوب الديموقراطي.

وحصل دميرتاش على نسبة 51.1 في المئة، بينما حصد أوجلان 21.2 في المئة.

ينشط دميرطاش المعتقل منذ أواخر عام 2016، على الساحة السياسية رغم وجوده خلف القضبان، من خلال التعبير باستمرار عن آرائه في مختلف القضايا السياسية في البلاد، عبر حسابه على تويتر الذي يديره محاموه، والمقابلات الصحفية التي تتم بالطريقة ذاتها، كما ترشح للانتخابات الرئاسية في عام 2018.

بينما هناك عزلة تامة مفروضة على زعيم حزب العمال الكردستاني الانفصالي المنفي في سجن جزيرة أمرلي، منذ تسعينات القرن الماضي.

ومما يشير إلى تراجع تأثير أوجلان على الأكراد، فشل محاولة حزب العدالة والتنمية الحاكم استغلال أوجلان في الانتخابات البلدية الأخيرة، من خلال نقل رسالة عبر شقيقه إلى الناخبين الأكراد من أجل عدم دعم مرشح المعارضة على حساب الحزب الحاكم في جولة الإعادة ببلدية إسطنبول، حيث لم يستجب الأكراد لدعوة أوجلان بعدم المشاركة في الانتخابات، إذ فاز بالمنصب أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري بفضل الدعم الكردي.

يذكر أن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي يصوت له 7 ملايين ناخب في تركيا، ويمتلك كتلة برلمانية كبيرة في البرلمان.