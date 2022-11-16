القاهرة (زمان التركية)_أدانت جامعة الدول العربية، تجدد القصف الإيراني على عدة مناطق بإقليم كردستان شمال العراق، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأكد جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن مواصلة إيران لهذا النهج المرفوض واستمرار انتهاكاتها لسيادة العراق، إنما يدل على اصرارٍ على عدم احترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

وأضاف المتحدث الرسمي أن هذا السلوك الإيراني لا يشكل تعدياً سافراً على سيادة العراق واستباحة أراضيه فحسب، بل أنه يزعزع أمن واستقرار المنطقة برمتها، ويقوِّض الجهود الرامية لبناء الثقة وتخفيف حدة التوترات في المنطقة.

وأوضح المتحدث أن سعي طهران لإلقاء اللوم على الآخرين وتحميلهم مسئولية أزماتها الداخلية أمرٌ مرفوض، كما أن التهديدات والاتهامات التي تُطلق على عواهنها ضد دول عربية في هذا السياق مرفوضة ومستنكرة، فضلاً عن افتقارها لأي أساس في الواقع، مضيفاً أن الدول العربية لا تتدخل في الشئون الداخلية لجيرانها، وهي تتوقع منهم المعاملة بالمثل.

وجدد رشدي دعم الجامعة العربية لكافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية في سبيل صيانة سيادة العراق والتصدي لكافة الانتهاكات الاقليمية التي تستهدف أمنه واستقراره.