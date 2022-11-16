أنقرة (زمان التركية) – فاقت نفقات موازنة الحكومة التركية العائدات، ليسجل العجز الجاري خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2022، ما يفوق 220 مليار ليرة.

خلال شهر أكتوبر الماضي، سجلت نفقات الموازنة 307.4 مليار ليرة، فيما بلغت العائدات 224.2 مليار ليرة، وفق بيانات وزارة الخزانة والمالية.

وعلى صعيد الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري سجلت الموازنة عجزًا بنحو 128.8 مليار ليرة، بينما سجل الميزان الأساسي فائضا خلال الفترة عينها بنحو 139.5 مليار ليرة.

وارتفع عجز الموازنة خلال الاثني عشر شهرا الماضية إلى 224 مليار ليرة.

وتصدرت التحويلات الجارية قائمة أكبر نفقات الموازنة بإجمالي نفقات تجاوز 300 مليار ليرة، حيث شهد أكتوبر/ تشرين الأول تحويلات جارية بقيمة 102.9 مليار ليرة.

وجاءت نفقات الفوائد في المرتبة الثانية بحجم نفقات بلغ 61.1 مليار ليرة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول.

وكانت نفقات الفوائد خلال الشهر الماضي قد سجلت 33.1 مليار ليرة.

وخلال الشهر نفسه بلغ إجمالي القروض والتحويلات الجارية المقدمة إلى شركة خطوط أنابيب البترول التركي (بوتاش) نحو 6.5 مليار ليرة ليرتفع بهذا إجمالي الموارد المخصصة للشركة خلال الاثني عشر شهرا الماضية إلى 191 مليار ليرة.

وشهد ميزان الموازنة النقدية، الذي يعد المؤشر الرئيسي لإداء الموازنة، عجزا كبيرا خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول، إذ عكست إحصاءات وزارة الخزانة والمالية تسجيل الموازنة النقدية عجزا بنحو 72.2 مليار ليرة خلال الشهر الماضي.

وكانت الموازنة النقدية قد سجلت عجزا بنحو 5.3 مليار ليرة خلال الشهر نفسه من العام الماضي، لكن إرجاء تسديد 10 مليار ليرة من ضرائب شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2021 إلى الشهر نفسه من عام 2022 لعب دورا في هذا الارتفاع.

وبهذا بلغ عجز الموازنة النقدية خلال الأشهر العشرة الأولى نحو 160.3 مليار ليرة، بينما ارتفع عجز الموازنة النقدية خلال الاثني عشر شهرا الماضية إلى 222.2 مليار ليرة..