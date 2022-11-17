أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي حديث، أن أغلبية الناخبين يرجحون التصويت لمنافس الرئيس رجب طيب أردوغان، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

استطلاع الرأي أجرته شركة ماك التركية للدراسات واستطلاعات الرأي، بمشاركة 5 آلاف و750 شخص.

وخلال استطلاع الرأي بعنوان “دراسة أجندة تركيا”، تم سؤال المشاركين عن التحالف السياسي الذي سيصوتون له في حال انعقاد انتخابات.

وتضمن استطلاع الرأي سؤال المشاركين عن موقفهم من التصويت لصالح أردوغان ومنافسه، حيث أوضح 44 في المئة أنهم سيصوتون لمنافس أردوغان أيا من كان. وذكر 14 في المئة من المشاركين أنهم لم يحددوا موقفهم بعد وأوضح 36 في المئة من المشاركين أنهم سيصوتون لأردوغان أيا من كان منافسه.

ولم يعلن بعد تحالف الأحزاب المعارضة الستة في تركيا، عن مرشحهم للانتخابات الرئاسية لمنافسة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وشهد استطلاع الرأي أيضا سؤال المشاركين عن مرشح التحالف السياسي الذي سيصوتون له بالانتخابات المقبلة، حيث اختار 41 في المئة من المشاركين مرشح تحالف الأمة المعارض وصوت 40 في المئة من المشاركين لصالح مرشح تحالف الجمهور الحاكم.

وأفاد 11 في المئة من المشاركين أنهم قد يصوتون لمرشح مختلف، في حين أكد 4 في المئة من المشاركين أن موقفهم يتغير وفقا للمرشح.

وتم سؤال المشاركين عن التحالف السياسي الذي يميلون له من بين تحالف الجمهور الذي يضم حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية وتحالف الشعب الذي يضم حزبي الخير والشعب الجمهوري.

وذكر 14 في المئة من المشاركين أنهم لا يميلون لأي من التحالفين، بينما صوت 40 في المئة من المشاركين لصالح تحالف الجمهوري و42 في المئة من المشاركين لصالح تحالف الشعب.

وتم سؤال من اختاروا تحالف الشعب عما إن كان حزب تركيا المستقلة الراغب في الانضمام للتحالف السداسي المعارض بمثابة إضافة للتحالف أم لا، حيث أكد 91 في المئة منهم أن الحزب سيشكل إضافة للتحالف السداسي في حين أوضح 9 في المئة أن انضمام الحزب لن يشكل إضافة للتحالف.

وجاءت النتائج بالنسبة للأحزاب السياسية، على النحو التالي:

– حزب العدالة والتنمية: 32.3 في المئة

– حزب الشعب الجمهوري: 24.4 في المئة

– حزب الخير: 15.5 في المئة

– حزب الشعوب الديمقراطي الكردي: 7.5 في المئة

– حزب الحركة القومية: 6.5 في المئة

– حزب الديمقراطية والتقدم: 2.4 في المئة

– حزب المستقبل: 1.2 في المئة

-حزب السعادة: 0.6 في المئة.