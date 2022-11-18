أنقرة (زمان التركية) – لمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى عودة العلاقات بالكامل مع مصر، أمس الخميس.

وقال أردوغان: “يمكننا إعادة النظر مجددا في علاقاتنا مع الدول التي لدينا معها مشاكل ويمكننا القيام بذلك بعد الانتخابات الرئاسية التركية”.

وشدد أردوغان وفقا لوكالة الأناضول، على أنه لا يوجد خلاف واستياء أبدي في السياسة، ويمكن تقييم الوضع عندما يحين الوقت وتجديده وفقا لذلك.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قد أعلن أن التطبيع مع مصر “يسير ببطء” من جانب القاهرة، في الوقت الذي أعلنت فيه مصر مؤخرا تحفظها على الخطوات التركية في ليبيا.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في وقت سابق إنه لم يتم استئناف مسار المباحثات مع تركيا لأنه لم تطرأ تغيرات في إطار الممارسات من قبل أنقرة.