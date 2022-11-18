إسطنبول (زمان التركية) – أفادت قيادة خفر السواحل التركي، في بيان لها اليوم، بأن سفينة شحن مخصصة لنقل الحبوب كانت في طريقها من السودان إلى اسطنبول، جنحت في بحر مرمرة.

وأضاف البيان: “وتم على الفور إرسال سفينتي القطر KURTARMA-7 و NAZIM TUR التركيتين إلى مكان الحادث”.

وتابع البيان القول: “وكذلك تم توجيه الزورق KIYEM-3 مع مجموعة من الملاحين إلى مكان توقف السفينة CHARLES المخصصة لنقل الحبوب، التي يبلغ طولها 186 مترا، والتي جنحت قبالة جزيرة ريباتشي أثناء الإبحار من السودان إلى إسطنبول”.

وأشار البيان التركي، إلى أن السفينة فارغة ولا توجد على متنها أية حمولة، وإلى أن الفرق الفنية التركية تمكنت من إعادتها إلى الوضع الطبيعي، وهي راسية بأمان حاليا في مرسى كارتال بتنسيق من مركز مرور السفن في اسطنبول.