أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن العالم التركي لن يخضع للضغوط الأمريكية والأوروبية على منظمة الدول التركية، في قضية عضوية جمهورية شمال قبرص بالمنظمة.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره المكسيكي مارسيلو إبرارد في العاصمة التركية أنقرة.

وقال تشاووش أوغلو: “رأينا أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يمارسان الضغوط على أعضاء منظمة الدول التركية، بل ويهددونهم، لقد مارسا ضغوطا على كل دولة، وقدما ملاحظات وكتبا رسائل”.

وأضاف: “لكن يجب ألا ينسوا، الآن هناك عالم تركي لا يرضخ لمثل هذه التهديدات، سواء من الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة”.

وتابع قائلا: “لن نحصل على إذن من أحد بخصوص عضوية جمهورية شمال قبرص التركية في منظمة ما”.

ودعا تشاووش أوغلو الاتحاد الأوروبي إلى التحلي بالمصداقية، مبينا أن جمهورية شمال قبرص التركية وافقت على خطة أمين عام الأمم المتحدة السابق كوفي عنان في 2004، وكان الاتحاد وعد برفع القيود عنها في حال وافقت، إلا أنه لم يلتزم بذلك.

وانتقد الدبلوماسي التركي الولايات المتحدة قائلا إن “واشنطن ليس لديها الحق في التدخل بشؤون منظمة الدول التركية”.

وأردف: “رسالتنا إلى الولايات المتحدة.. لقد أحدثتم خللا في التوازن بالعلاقات التركية ـ اليونانية، وفي قبرص أيضا، وضاع معياركم، كونوا متوازنين وإذا كنتم تتحدثون عن القانون الدولي، فانظروا إلى انتهاكات اليونان والقبارصة الروم أولا”.

وأكد تشاووش أوغلو أن وحدة العالم التركي ليست ضد أحد أو أي جهة.

وأوضح أن “وحدة العالم التركي مهمة لاستقرار المنطقة، وللسلام، كفوا عن التهديدات، تعالوا لنتعاون، دعونا نتخذ خطوات من أجل أن يستفيد الجميع”.

وشدد على أن التهديدات لن يكون لها تأثير على العالم التركي، مضيفا: “لقد تم اتخاذ خطوات ضرورية، هذه بداية، وسيأتي المزيد خطوة بخطوة”.