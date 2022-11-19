أنقرة (زمان التركية) – يتواصل نشر لقطات جديدة تخص أحلام البشير، المتهمة بتنفيذ الهجوم الدموي في شارع الاستقلال يوم الأحد 13 نوفمبر، والذي قتل فيه ستة أشخاص.

استمرارًا للتحقيق في الحادث، عرضت شرطة إسطنبول لقطات جديدة لأحلام البشير قبل الهجوم، حيث كانت تشتري مستحضرات التجميل قبل الهجوم.

نزلت أحلام البشير من تاكسي إلى ساحة تقسيم الساعة 15: 16، قبل ساعة واحدة بالضبط من الانفجار، وشوهدت وهي تسير في شارع الاستقلال وتتسوق في متجر لمستحضرات التجميل وتدفع نقدًا.

وفي بيانه الأول، قال وزير الداخلية سليمان صويلو إن أمر الهجوم صدر من كوباني، وأن البشير قد تسللت إلى تركيا من عفرين، وأن حزب العمال الكردستاني قد تلقى تدريبات استخباراتية.

وقُتل ستة أشخاص وأصيب 81 في الانفجار الذي وقع في شارع الاستقلال في 13 نوفمبر، وأعلن أن منفذة الهجوم هي أحلام البشير.

في الصور الأولى التي تم نشرها، والتي تفيد بأنها تخص البشير، شوهد أن المشتبه بها غادرت المكان بوردة في يدها بعد ترك حقيبة في إناء زهور خرساني في الشارع.

ولاحقا تم القبض على البشير في كوتشوك شكمجة، كما تم اعتقال العديد من الأشخاص في نفس المنزل، ووصل عدد المعتقلين إلى 51 شخصا.

وجاء في بيان المديرية العامة للأمن أن البشير قد انتقلت من إدلب إلى تركيا، وأن “البشير اعترفت خلال استجوابها بأنه تم تدريبها كضابط مخابرات خاص من قبل حزب العمال الكردستاني الإرهابي، وأنها دخلت تركيا بشكل غير قانوني عبر عفرين”.