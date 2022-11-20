أنقرة (زمان التركية) – قرر حزب الحركة القومية حليف الحزب الحاكم في تركيا، فصل هاقين التونتاش البرلماني السابق عن الحزب، بسبب صورة له مع البرلماني المعارض في حزب الجيد، فخر الدين يوكوش.

نشر التونتاش صورة تجمعه مع نائب حزب الجيد في ولاية قونية التركية فخر الدين يوكوش، على تويتر، مما أدى إلى فصله من حزبه.

قال التونتاش: “لقد أبلغتني لجنة الانضباط بالمحافظة بقرار فصلي من حزب الحركة القومية، بناءً على طلب رفعه أمين منطقة ميرام محمود يمان إلى رئاسة المحافظة”.

وأضاف التونتاش: “صافحت نائب حزب الجيد في ولاية قونية فخر الدين يوكوش، الذي جاء إلى مكتبنا كعميل وشاركت صورته بإذنه، وأنا أفعل ذلك مع كل عميل”.

وأشار النائب السابق إلى أنه تم إخطاره بقرار الفصل من الحزب كتابيًّا.

يعتبر حزب الجيد بزعامة ميرال أكشنار، حزبا معارضًا انفصل أعضائه قبل سنوات عن حزب الحركة القومية بزعامة دولت بهجلي، بسبب تحالفه مع حزب العدالة والتنمية الحاكم.