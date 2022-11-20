أنقرة (زمان التركية) – سلطت صحيفة لومان التركية الساخرة الضوء على تصريحات وزير الداخلية سليمان صويلو، حول عدم قراءته أي مقال أمني على مدار حياته.

وكان صويلو قد صرح خلال مشاركته في بث مباشر “أنه لم يقرأ مقالًا أمنيًّا واحدًا طوال حياته، وأنه من الخطأ أن يزعم معرفته بشؤون وزارة الداخلية”.

وحمل غلاف عدد مجلة لومان هذا الأسبوع رسمًا كاريكاتوريًّا يظهر خلاله صويلو وهو يتصبب عرقًا في أثناء قراءته لكتاب بعنوان “المقالات الأمنية”.

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية في تركيا، تعرضت لانتقادات عقب التفجير الإرهابي الذي استهدف مدينة إسطنبول قبل أيام.