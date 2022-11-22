أنقرة (زمان التركية) – يعيش المواطنون في ولاية أدرنة حالة من القلق الشديد بسبب ارتفاع أسعار البطاطس والبصل بشكل غير طبيعي.

سعر البطاطس والبصل وصل إلى 15 ليرة في السوق، أثار ردود الأفعال الغاضبة في أدرنة.

ذكر صاحب متجر يدعى ديندار جالابلار، أن الأسعار تتغير سريعا، وقال: “الأسعار التي سنشتريها غدًا وفي اليوم التالي ليست واحدة. المواطنون يشترون حسب الحاجة. وفقًا لميزانيتهم”.

وتابع جالابلار: “الأسبوع الماضي، كان السعر 12 ليرة ونصف. هذا الأسبوع. ارتفع إلى 15 ليرة. ليس من الواضح ما سيحدث الأسبوع المقبل، يقولون إنه سيرتفع أكثر”.

مواطن يدعى عزيز أوزديل أشار إلى أن قوته الشرائية قد انخفضت وقال: “الأسعار باهظة الثمن وأعلى مما نعتقد. أنا متقاعد. أحاول شراء البطاطس والبصل بكميات محدودة. لقد كان السعر أرخص في الماضي، قوتنا الشرائية كان أعلى. لكننا الآن نحاول الشراء حسب الاحتياج”.

أما المواطنة صبرية فيدان، فقالت: “كل شيء باهظ الثمن. لا نستطيع تحمله. كانت الأسعار 12 أو 10. ماذا على أن أفعل؟ لا يمكننا كسب لقمة العيش”.

وقال المواطن حسن سزكين: “15 ليرة سعر مرتفع جدا. لا يمكن أن يكون المنزل خاليًا من البطاطس والبصل. بالتأكيد هؤلاء ضروريون. إنه حقًا مرتفع بالنسبة لمن يعمل بالحد الأدنى للأجور”.