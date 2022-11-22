أنقرة (زمان التركية) – دعت وزارة الخارجية الألمانية، تركيا إلى التصرف بشكل متناسب مع القانون الدولي، فيما يتعلق بالعملية العسكرية التي تنفذها في العراق وسوريا.

المتحدث باسم الخارجية الألمانية كريستوفر برجر، قيم العملية العسكرية التي تشنها تركيا في شرق سوريا وشمال العراق، وقال في مؤتمر صحفي، إن الحكومة لديها علم بأن تركيا تشن عمليات جوية ومدفعية مكثفة في نقاط مختلفة في سوريا والعراق.

وأضاف برجر: “بعد الهجوم الإرهابي المروع في اسطنبول، أعربت الحكومة الالمانية علانية عن تضامنها مع تركيا. كما أننا نأخذ المؤشرات الحالية حول مسؤولية حزب العمال الكردستاني أو الجماعات التابعة له في تركيا على محمل الجد”.

وفي إشارة إلى أن حزب العمال الكردستاني مُدرج كمنظمة إرهابية في الاتحاد الأوروبي، أكد برجر أن تركيا استخدمت حقها في الدفاع عن النفس.

وتابع برجر: “ندعو تركيا إلى التصرف بشكل متناسب واحترام القانون الدولي في هذا السياق، ونريد أن تتجنب تركيا فعل أي شيء من شأنه أن يزيد من التوتر”.

تنفذ تركيا منذ العشرين من الشهر الحالي غارات جوية في سوريا والعراق، وقال الرئيس رجب طيب أردوغان، إنه قد يكون هناك هجوم بري أيضا.