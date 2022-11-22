أنقرة (زمان التركية) – تتعقد شروط منح إعانات البطالة في تركيا بمرور الوقت، مما يجعل حصول المحتاجين للإعانة ممن يعانون البطالة أمرًا صعبًا.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى تقدم 17 مليون و61 ألف و486 شخص بطلبات للحصول على إعانات بطالة خلال الفترة بين عامي 2003 و2022، غير أن 7 مليون و595 ألف و830 من هذه الطلبات تم رفضها.

وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي تقدم مليون و386 ألف شخص بطلبات إلى صندوق تأمينات البطالة للحصول على إعانة شهرية، لكن لم يتم قبول سول 675 ألف طلب من هذه الطلبات وهو ما يعادل 48.6 في المئة من إجمالي الطلبات وذلك نتيجة لتعقيد شروط الانتفاع من إعانات البطالة.

وفي حديثه مع صحيفة بيرجون التركية أفاد نائب حزب الشعب الجمهوري، برهان الدين بولوت، أن نحو نصف العاطلين عن العمل يعجزون عن الحصول على إعانات بطالة ويخضعون لرحمة القدر.

وأوضح بولوت أنه على مدار عشرين عاما بلغ إجمالي الإعانات الممنوحة من صندوق تأمينات البطالة إلى العاطلين عن العمل نحو 49 مليار و763 مليون و289 ألف ليرة وهو ما يعكس عجز نحو نصف المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات من الانتفاع بهذه الأموال.

وأشار بولوت إلى أن إعانة البطالة ينتفع بها من عمل لنحو 120 يوما قبل أن يتم تسريحه، ومن قام بسداد علاوات 600 يوما على الأقل، خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

أضاف قائلا: “يتم تقديم إعانات البطالة لمن قُبلت طلباتهم خلال مدة 6 -10 أشهر، ويتم قطعها على من يعثر على فرصة عمل خلال تلك الفترة. وتشير إحصاءات مكتب التوظيف التركي أن واحدًا من كل شخصين فقدوا عملهم يعيش دون وظيفة وبدون دخل”.

يذكر أنه وفق إحصائيات شهر سبتمبر 2022، سجل عدد العاطلين عن العمل في تركيا 3 ملايين و482 ألف شخص، وارتفع بذلك معدل البطالة بمقدار 0.3 نقطة ليصل إلى 10.1 في المائة.