أنقرة (زمان التركية) – حظرت بلدية توكات في تركيا، إزالة الأوراق المتساقطة من الأشجار حتى لا تفسد صورة الطبيعة الجميلة.

أمر عمدة بلدية توكات، أيوب أرأوغلو، شركة النظافة بعدم كنس أوراق الشجر المتساقطة في المنتزهات المغطاة خلال فصل الخريف.

وبموجب القرار، لن يتم تنظيف الأوراق في الشوارع أو الأرصفة أو الحدائق حتى نهاية نوفمبر.

وقال الموظف المدني المتقاعد دورسون على هاربوتلو، الذي كان راضيًا عن القرار المتخذ: “هذه الأوراق تخلق جمالًا على الأرض كما هي على الفرع… يجب أن يكونوا محبوبين عندما يتحولون إلى اللون الأصفر، تمامًا مثلما كانوا باللون الأخضر”.