أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا، 47 من المشاركين بوقفة احتجاجية في ولاية ديار بكر، ضد الغارات الجوية التركية على سوريا والعراق.

من بين المعتقلين رئيس شعبة الحزب بمدينة دياربكر، زياد جيلان، ورئيسة شعبة حزب المناطق الديمقراطية بمدينة دياربكر، سيفال جولماز.

احتشدت مجموعة من الرافضين للحرب من بينهم أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي الكردي ونائبة الحزب، درسيم داغ، في ميدان داغكبي في بلدة يني شهير بمدينة دياربكر احتجاجا على عملية (المخلب -السيف) التي تشنها القوات التركية في شمال سوريا والعراق.

وحاولت قوات الشرطة تفريق المحتجين، وعلى الرغم من هذا سعت المجموعة المشاركة لعقد مؤتمر صحفي، غير أن قوات الأمن لم تسمح لهم.

تنفذ تركيا منذ العشرين من الشهر الحالي غارات جوية في سوريا والعراق، وقال الرئيس رجب طيب أردوغان، إنه قد يكون هناك هجوم بري أيضا.

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