أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات رسمية عن زيادة شهرية بنحو 2.90 في المئة وزيادة سنوية بنحو 138.15 في المئة بتكاليف المدخلات الزراعية في تركيا.

وفق هيئة الإحصاء التركية، كان مؤشر أسعار المدخلات الزراعية قد سجل زيادة بنحو 27.9 في المئة في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي. ومقارنة بعام 2022 ارتفعت التكاليف بنحو 19 ضعف ما كانت عليه في عام 2021.

وسجلت الأسمدة ومحسنات التربة أعلى زيادة بنسبة بلغت 226.63 في المئة، بينما سجلت النفقات البيطرية أقل زيادة بنسبة بلغت 38.73 في المئة.

واللافت هو تجاوز الزيادة حاجز المئة في المئة في سبعة من بنود النفقات كالمبيدات الحشرية وعلف الحيوانات اللازمين لاستمرار الزراعة.