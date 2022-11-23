أنقرة (زمان التركية) – أطلق بنك نومورا الياباني تحذيرا من حدوث أزمة سعر صرف، في سبع دول من بينها تركيا.

وأوضح البنك الياباني أن كل من تركيا ومصر ورومانيا وسريلانكا والتشيك وباكستان والمجر يرتفع بهم خطر حدوث أزمة سعر صرف.

وأفاد البنك الياباني أن إجمالي نقاط هذه الدول بمثابة نذير كارثي لزيادة المخاطر واسعة النطاق على عملات الأسواق الناشئة، مشيرًا إلى أن إجمالي النقاط هذا هو الأعلى منذ يونيه/ حزيران من عام 1999 وبعيد كل البعد عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله خلال أسوأ فترات الأزمة الآسيوية والذي بلغ 2692 نقطة.

ويعتمد نظام التحذير من المخاطر الذي يُعرف باسم “Damocles” على ثمانية مؤشرات تتعلق باحتياطي الدول من النقد الأجنبي وسعر الصرف والمشهد المالي ومعدلات الفائدة.

ويتوقع البنك الياباني أن تشهد الدول الحاصلة على أكثر من مئة نقطة أزمة سعر صرف، في غضون 12 شهرا بنسبة 64 في المئة وذلك بالاستناد على بيانات 61 أزمة سعر صرف مختلفة شهدتها الدول النامية منذ عام 1996.

هذا وحصلت كل من تركيا وسريلانكا على 138 نقطة، بينما سجلت مصر أعلى مجموع نقاط بواقع 165 نقطة.