أنقرة (زمان التركية) – أعلنت وزارة المالية السعودية أن المباحثات المتعلقة بمنح البنك المركزي التركي وديعة بقيمة 5 مليار دولار بلغت مرحلتها الأخيرة.

ولم تصدر أي تصريحات رسمية من الجانب التركي، حول الأمر.

جدير بالذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لجأ إلى إصلاح العلاقات مع الرياض بعد اضطرابها على مدار العشر سنوات الأخيرة.

وتأثر الاقتصاد التركي بشكل بالغ بحملات المقاطعة السعودية للبضائع التركية.

ومؤخرًا أقدم الجانب التركي على إغلاق ملف قضية الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، الذي قُتل داخل القنصلية السعودية في إسطنبول وإرسال ملف القضية إلى السعودية في خطوة اعتبرها المحللون بداية جديدة في العلاقات بين البلدين.

ولفت أردوغان وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الأنظار بلقطات حميمية خلال قمة العشرين التي أقيمت في إندونيسيا خلال الأيام الماضية.