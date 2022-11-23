أنقرة (زمان التركية) – تسبب زلزال متوسط الشدة في دوزجه شمال غرب تركيا، في وقوع أكثر من 30 إصابة، وانقطاع بالكهرباء، وتأثر العديد من المباني.

مركز الزلزال كان بلدة جولكايا بمدينة دوزجه الواقعة، وكانت قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر وشعر بها سكان العديد من المدن.

إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية قالت إن الهزة الأرضية وقعت في تمام الساعة 04:08 صباح اليوم على عمق 6.81 كيلومتر وبلغت قوتها 5.9 درجة على مقياس ريختر أعقبتها نحو 106 هزة ارتدادية حتى التاسعة والنصف من صباح اليوم مطالبًا المواطنين بالابتعاد عن الأبنية المتضررة بمنطقة الزلزال.

وتشير بيانات إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية إلى اتساع نطاق الهزة الأرضية حيث شعر بها سكان كل من إسطنبول وأنقرة وبورصة وإزمير وسقاريا وكوجالي وكوتاهية وبيلاجيك وبولو.

وعقب الهزة الأرضية شهدت خطوط الكهرباء انقطاعًا مؤقتًا ودفعت حالة الذعر المواطنين إلى مغادرة منازلهم وقضاء الليلة بالشوارع.

من جانبه أعلن مرصد قنديلي أن الهزة الأرضية بلغت قوتها 6 درجات على مقياس ريختر.

وصرح وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، أن الهزة الأرضية أسفرت عن سقوط 35 جريح من بينهم 32 جريح في مدينة دوزجة مركز الزلزال وجريح في مدينة إسطنبول وجريح في مدينة بولو وجريح في مدينة زونجورداك.

وذكر وزير الداخلية، سليمان صويلو، أن الأجهزة الأمنية لم تتلقى معلومات عن أضرار عنيفة مفيدًا أن قوات الأمن ستفحص 8 ألف وحدة سكنية بالتنسيق مع ولاية دوزجه.

وقررت السلطات منح المدارس عطلة لمدة يوم في مدن دوزجه وبولو وسقاريا وبلدة أريلي بمدينة زونجولداك لكونها الأكثر تضررا من الهزة الأرضية.

وفي تعليق منه على الهزة الأرضية صرح عضو هيئة التدريس بجامعة إسطنبول التقنية، زيادن شاكر، أن القاعدة الأرضية لمدينة دوزجة ليست بحالة جيدة وتشهد هزات كهذه غير أنه ليس من المحتمل أن يشهد هذا الصدع هزة أرضية أعنف من تلك التي وقعت صباح اليوم قائلًا: “احتمالية حدوث هذا ضعيفة للغاية. هذه الهزة الأرضية لن تسفر عن زلزال في إسطنبول ولا علاقة لها بمدينة إسطنبول. ليس من المحتمل أن يسجل هذا الصدع هزة أرضية أكبر من 6 درجات على مقياس ريختر”.