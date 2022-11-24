أنقرة (زمان التركية) – أصدرت محكمة هاسكوي البلغارية قرارًا بتحويل حكم الحبس الصادر بحق الجنرال التركي السابق، مصطفى ليفنت جوكتاش، إلى الإقامة الجبرية بمنزله.

جوكتاش، مطلوب للعدالة بموجب مذكرة حمراء، وهو متهم بتدبير عملية اغتيال عضو هيئة التدريس بجامعة أنقرة نجيب هابلميت أوغلو قبل 20 عامًا، وتطالب تركيا بتسليمه.

جوكتاش تعرض لأزمة قلبية خلال جلسة المحاكمة الأخيرة في 14 نوفمبر الجاري، بعدما تقدم بشكاوى لهيئة المحكمة بشأن وضعه الصحي.

وقررت المحكمة البلغارية مصادرة وثائق الهوية الخاصة بجوكتاش ومنعه من مغادرة البلاد، بالإضافة لوضعه قيد الإقامة الجبرية داخل منزله في مدينة هاسكوي، بالأخذ في عين الاعتبار المشاكل الصحية التي يعاني منها.

وفي حال اعتراض جوكتاش على القرار الصادر عن محكمة هاسكوي، فستُعقد الجلسة القادمة داخل محكمة الطعن في بلوفديف في التاسع والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.