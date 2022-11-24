أنقرة (زمان التركية) – أصدر القضاء التركي قرارا بتبرئة والي إسطنبول السابق، حسين أفني، ومدير أمن إسطنبول السابق، حسين شابكين، من تهمة الانتماء لحركة الخدمة.

وتم تبرئة كل من أفني وشابكين خلال القضية التي تم رفعها عقب إلغاء المحكمة العليا، وإلغاء أحكام الحبس الصادرة بحقهم.

وكانت محكمة محلية قد أصدرت في عام 2018 أحكام بالسجن 3 أعوام وشهر و15 يوما بحق أفني، والسجن عامين وشهر بحق شابكين بتهمة الانتماء لحركة الخدمة.

وفي عام 2021 قضت المحكمة العليا بإلغاء أحكام السجن الصادر بحقهما لتبدأ عملية نظر الدعوى القضائية من جديد.

وحضر محامو المتهمين الدعوى القضائية التي أقيمت بالدائرة الثلاثين للمحكمة الجنائية في إسطنبول، حيث قضت المحكمة ببراءة كل من شابكين وأفني ونجم الدين كالكان من تهمة الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح، بينما قضت المحكمة بحبس يوسف يافاشجان 8 سنوات وشهر و15 يوما بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح.

وجاء هذا الحكم بعد قضى أفني 18 شهرا وشابكين 6 أشهر خلف القضبان.