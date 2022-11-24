أنقرة (زمان التركية) – بدأ حجم ودائع الليرة المؤمنة ضد سعر الصرف، في التراجع لأول مرة، منذ تطبيق هذا النموذج قبل أكثر من عام.

وبانتهاء الأسبوع الأول من الشهر الحالي تراجع حجم ودائع الليرة المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف من ترليون و470 مليار ليرة، إلى ترليون و460 مليون ليرة.

تركيا تخفض الفائدة

وخلال اجتماعها اليوم قررت لجنة السياسات المالية بالمركزي التركي خفض سعر الفائدة مجددًا إلى 9 في المئة.

واعتبارا من 24 من الشهر الحالي ستتمكن المصارف من تقديم فائدة أو ربح في صورة 9 في المئة + 3 في المئة للودائع المشاركة بمنظومة ودائع الليرة المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف.

الحكومة التركية أقرت نظام ودائع الليرة المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف في 20 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2021 في محاولة لإيقاف نزيف الليرة أمام العملات الأجنبية، عبر تحفيز المواطنين على الاحتفاظ بمدخراتهم بالليرة.

ومنذ إطلاق هذا النظام الاقتصادي الجديد، بلغ حجم ودائع الليرة المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف نحو 1.5 ترليون ليرة، غير أنه اعتبارا من الثامن عشر من الشهر الحالي

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بلغت أعباء الودائع المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف على الموازنة العامة نحو 6.7 مليار ليرة، وهي أقل أعباء شهرية يتم تسجيلها خلال الأشهر الخمسة الأخيرة.

واعتبارا من الشهر الماضي ارتفع إجمالي أعباء الودائع المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف إلى 91.6 مليار ليرة. ولم تشمل هذه التكلفة الإعفاءات الضريبية والتكلفة على البنك المركزي.

وكان وزير الخزانة والمالية، نور الدين نباتي، قد صرّح مطلع الشهر الحالي خلال كلمته أمام لجنة الموازنة والتخطيط بالبرلمان أن أعباء الودائع المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف على البنك المركزي التركي قد تسجل أرقام أقل من أعبائها التي تتكفّلها الخزانة وبلغت 91.6 مليار ليرة.