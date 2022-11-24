أنقرة (زمان التركية) – قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، جو بوتشينو، إن تركيا قصفت أهدافًا في سوريا، على بعد 130 مترا من الجنود الأمريكيين.

في أعقاب بيان البنتاجون بأن الضربات الجوية التركية في سوريا “تهدد الأفراد الأمريكيين بشكل مباشر”، ورد أن هجومًا وقع على بعد 130 مترًا من الأفراد الأمريكيين.

وقال الكولونيل جو بوتشينو المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية لصحيفة واشنطن بوست، إن القوات الأمريكية في خطر، وإطالة أمد القصف التركي سيزيد من هذا الخطر.

وقالت الصحيفة إن هوس تركيا بما يسمى بالإرهاب الكردي وصل إلى نقطة انفجار خطيرة هذا الأسبوع. ولفت إلى أن الطائرات الحربية التركية قصفت أهدافا في شمال سوريا بشكل خطير بالقرب من القوات الأمريكية التي توفر غطاء لمنع عودة ظهور داعش.

وأشارت إلى أن رئيس الأركان الأمريكي مارك ميلي حذر في مكالمة هاتفية مع نظيره التركي، يشار جولر، أمس، من مهاجمة المناطق المحظورة حول القوات الأمريكية ورغم ذلك لا توجد علامة أن الأتراك مستعدون للتهدئة.

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