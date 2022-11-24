أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت قوات الدرك في تركيا 3 أشخاص بينما كانوا يحاولون بيع أوراق التوراة الذهبية بقيمة 6 ملايين ليرة.

قوات الدرك في العاصمة التركية أنقرة، قالت في بيان إنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص يحاولون بيع أوراق التوراة الذهبية، التي يقدر عمرها بـ 500-600 عام، بمبلغ 6 ملايين ليرة، في منطقة “بيبازاري”.

خلال العملية التي نفذت بتنسيق من مكتب المدعي العام في بيبازاري، تم القبض على المشتبه بهم وهم يحاولون بيع بعض القطع الأثرية التاريخية مقابل ما يقرب من 6 ملايين ليرة.

وتم مصادرة التوراة المكتوبة بالعبرية من المشتبه بهم.