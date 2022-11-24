أنقرة (زمان التركية) – رفض التحالف الحاكم في تركيا، استجوابا برلمانيا بخصوص التحقيق في هجوم إسطنبول، الذي أسفر عن مقتل 6 أشخاص.

حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، قدم استجوابا في البرلمان، طالب بإجراء تحقيق في هجوم تقسيم.

وقالت نائبة رئيس كتلة حزب الشعوب الديمقراطي، ميرال بشتاش، إنه تم رفض الاقتراح من قبل حزب العدالة والتنمية و حزب الحركة القومية.

جدير بالذكر أنه بعد هجوم تقسيم، اتهم وزير الداخلية سليمان صويلو “حزب العمال الكردستاني” بالوقوف وراء الهجوم.

ويشن الجيش التركي غارات جوية في شمال العراق وسوريا، وألمح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان بشن هجوم بري في سوريا.