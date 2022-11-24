أنقرة (زمان التركية) – علق نائب وزير الخارجية السوري، أيمن سوسان، على الغارات الجوية التركية الأخيرة في سوريا، معتبرًا أنها ذرائع تركية لاحتلال سوريا لم بعد احد ينخدع بها.

وأوضح سوسان أنه بما أن أمن الحدود مسؤولية مشتركة، فإن التصريحات التي يتم الإدلاء بها للحصول على الحد الأدنى من المصداقية، يجب أن تكون مصحوبة بأفعال على الأرض.

وأضاف سوسان: “ويكمن ضمان ذلك حصرًا في احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وانسحاب قوات الاحتلال”.

وشدد سوسان على أن الوجود غير الشرعي للأجانب على الأراضي السورية ينتهك القانون الدولي، مشيرًا إلى أن هذا الوضع يهدف إلى منع توطيد الاستقرار في سوريا وإحباط النجاحات التي تحققت في مكافحة الإرهاب وعرقلة عملية إعادة الإعمار.

وفي نهاية حديثه، دعا سوسان تركيا والولايات المتحدة إلى الانسحاب من سوريا دون قيد أو شرط، متهما كلا البلدين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وانتهاك ميثاق الأمم المتحدة علانية.

تشن تركيا منذ 20 نوفمبر الجاري غارات جوية في شرق وشمال سوريا، ردا على الهجوم الإرهابي في إسطنبول، الذي تقول إن وحدات حماية الشعب الكردية تقف ورائه.