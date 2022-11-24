الدوحة (زمان التركية)ــ تعادل منتخب أوروجواي سلبا بدون أهداف مع كوريا الجنوبية في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثامنة لكأس العالم 2022 يوم الخميس.

انتهى اللقاء الثالث بين أوروجواي وكوريا الجنوبية في تاريخ كأس العالم، في طريق مسدود على استاد المدينة التعليمية في قطر.

وسدد المدافع المخضرم دييجو جودين في القائم في الشوط الأول بينما صد نجم ريال مدريد فيديريكو فالفيردي بسبب الأشغال الخشبية في الدقيقة 89.

تقاسم بذلك كلا الفريقين نقطة واحدة في المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022 في قطر. وستلتقي أوروجواي مع البرتغال في المجموعة H.