مدريد (زمان التركية)- شاهد ما مجموعه 10.8 مليون مشاهد مباراة إسبانيا أمام كوستاريكا في كأس العالم يوم الأربعاء، على محطة التليفزيون الوطنية الإسبانية TVE، وجول مونديال التليفزيوني المدفوعة، وفقا لبيانات من شركة بارلوفينتو لقياس الجمهور.

وبالنقارنة، تابع 15.1 مليون مشاهد تابعوا المباراة الافتتاحية لإسبانيا ضد البرتغال في كأس العالم 2018 في روسيا.

سحقت إسبانيا كوستاريكا 7-0 محققة أكبر فوز لها في كأس العالم في مباراة أقيمت في الساعة 5 مساءً بالتوقيت المحلي، عندما كان الكثير من الناس لا يزالون في العمل، بينما تم إذاعة المباراة الافتتاحية للفريق في 2018 الساعة 8 مساءً

البيانات، التي جمعتها Kantar Media لصالح Barlovento، تأخذ في الاعتبار المنازل والمساكن الثانية والضيوف، ولكنها لا تقيس المشاهدين من الحانات ومنصات الهاتف المحمول مثل الأجهزة اللوحية أو الهواتف المحمولة. وفق وكالة رويترز

كانت المباراة الأكثر مشاهدة في تاريخ إسبانيا هي نهائي كأس العالم 2010، عندما فازت إسبانيا على هولندا 1-0 في جنوب إفريقيا. تم لصق 16.7 مليون مشاهد على شاشاتهم عندما سجل أندريس إنييستا هدف الفوز.