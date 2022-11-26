أنقرة (زمان التركية) – أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن تصويت البرلمان على عضوية السويد وفنلندا في حلف الناتو سيتم في دور الانعقاد الأول عام 2023.

وقال أوربان في تصريح للصحافيين إن المجر تدعم عضوية البلدين في الناتو، وسيناقش البرلمان ذلك في الجلسة الأولى من العام المقبل.

ومن المقرر أن تنعقد الدورة الأولى للبرلمان المجري عام 2023 في فبراير.

وصرح مسؤولو الحكومة المجرية في بياناتهم السابقة بأنه سيتم التصديق على عضوية السويد وفنلندا في الناتو خلال عام 2022 الجاري.

يذكر أن السويد وفنلندا، تنتظران موافقة المجر وتركيا على الانضمام لحلف الناتو.

ولم تعلن تركيا بعد عن جدول زمني للتصديق على عضوية فنلندا والسويد في الناتو.

كان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، شدد على أن مفاوضات انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو، يجب أن تكتمل في أسرع وقت.

ستولتنبرغ قال، إنه: “حان الوقت لإنهاء عملية التصديق على عضوية فنلندا والسويد في الناتو في برلمانات الدول الأعضاء”.

أضاف أمين عام الناتو مطمئنا الجانب التركي “ستواصل حكومتا البلدين العمل عن كثب مع تركيا في حربها ضد الإرهاب في المستقبل. أوفت فنلندا والسويد بمتطلبات مذكرة التفاهم التي وقعاها مع تركيا. إن هذه العملية يجب أن تكتمل الآن”.

عرقلت تركيا في البداية طلب انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو بذريعة دعمهما للتنظيمات الإرهابية، لكن البلدين وقعا مع أنقرة مذكرة تفاهم لقبول الطلبات التركية، والتي بموجبها أعلنت أنقرة أنها لن تعترض على انضمامهما للحلف. اتهمت أنقرة السويد وفنلندا بإيواء ناشطين من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية، الذين تصنفهم على لائحة الإرهاب.

وأكد ستولتنبرغ على أن مفاوضات منح العضوية لـ فنلندا والسويد في الناتو تسير بسرعة كبيرة منذ لحظة تقديم الطلب.