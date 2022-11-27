أنقرة (زمان التركية) – تم الإعلان عن اعتقال 200 سيدة خلال مسيرة احتجاجية في إسطنبول، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

الجمعيات النسائية في تركيا دعت السيدات إلى الاحتشاد في الخامس والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في بي أوغلو بمنطقة تقسيم في مدينة إسطنبول.

وعقب هذه الدعوات حظرت بلدية ولاية بي أوغلو المسيرة الاحتجاجية بحجة أنها قد تثير غضب مجتمعي وتهدد السلام الداخلي وتفسد النظام العام، وتم عرقلة حركة النقل بالمنطقة وحاصرت قوات الأمن ميدان تقسيم والشوارع المتفرعة.

على الرغم من العراقيل احتشدت مجموعة من النساء وهتفن ضد العنف تجاه المرأة أمام جسر الخليج بمنطقة تقسيم.

منصة نساء الخامس والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت عبر تويتر اعتقال قوات الأمن 200 سيدة خلال المسيرة الاحتجاجية التي شهدتها منطقة بي أوغلو.