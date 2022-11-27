أنقرة (زمان التركية) – ارتفع عدد الجنود الأتراك الذين لقوا حتفهم إثر عملية “قفل المخلب” العسكرية في سوريا إلى 6.

أعلنت وزارة الدفاع الوطني اليوم الأحد، مقتل 3 جنود وإصابة 3 جنود في العملية العسكرية، وذلك بعد مقتل 3 جنود آخرين أمس السبت.

وأعلن حرس الحدود أن أحد الجنود فقد حياته جراء صاعقة في منطقة العملية، وهو الرقيب المتخصص في المشاة الرقيب مصطفى إشيك.

وهكذا، ارتفع عدد الجنود القتلى في سوريا إلى 6 خلال يومين.

وقال بيان وزارة الدفاع التركية: “استشهد ثلاثة من رفاقنا الأبطال وأصيب ثلاثة آخرين نتيجة إطلاق النار من قبل أعضاء التنظيم الإرهابي الانفصالي في منطقة عملية قفل المخلب. ونقل جرحانا على الفور إلى المستشفى حيث بدء علاجهم”.

عقب هجوم تقسيم في إسطنبول، الذي اودى بحياة 6 أشخاص وجرح أكثر من 80، أطلقت تركيا عملية “قفل المخلب” في سوريا والعراق، وقالت إنها ضد حزب العامل الكردستاني، الذي اتهمته بتنفيذ العملية.

المرصد السوري يقول في تقاريره إن سلاح الجو التركي يوجه ضربات جوية مكثفة عبر الطيران الحربي والطائرات المسيرة للمقاتلين الأكراد في شرق وشمال سوريا. ومن الأرض، قامت المدفعية التركية بإطلاق القذائف بشكل مكثف وعنيف على المقاتلين الأكراد في شمال سوريا.

ومن جهتها أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 22 مسلحًا من حزب العمل الكردستاني شمالي سوريا والعراق خلال اليومين الأخيرين من العمليات العسكرية.