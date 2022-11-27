أنقرة (زمان التركية) – أرسلت وزارة العدل إلى مؤسسة الرئاسة التركية، 63 مذكرة لرفع الحصانة عن 39 برلمانيًا أغلبهم من حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، تمهيدًا لعرضها على البرلمان.

وتضمنت المذكرات المرسلة اتهامات بحق 32 برلماني عن الحزب الكردي من بينهم 4 مذكرات بحق نائبي الحزب عن ولاية فان، سيزائي تملي ومعزز أورهان إيشيك، و3 مذكرات بحق نائب الحزب عن فان، طيب تمل، ونائبة الحزب عن مدينة باتمان، عائشة أجار بشاران.

بالإضافة إلى 4 مذكرات بحق رئيسة حزب المناطق الديمقراطية ونائبة الحزب عن مدينة دياربكر، صالحة أيدنيز.

وضمن المذكرات ملف رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو، المتعلق بتهمة إهانة الرئيس.

واحتوت المذكرة الخاصة برفع الحصانة عن نائب الحزب الديمقراطي عن مدينة أوردو، جمال أنجين يورت، اتهامات “الإصابة المتعمدة” و”الإهانة علانية” و”التهديد” بسبب تصرفاته تجاه الصحفي لطيف شيمشاك خلال برنامج نقاشي.

كما أرسلت مذكرة لرفع الحصانة عن رئيس حزب النصر، أوميت أوزداغ.