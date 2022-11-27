أنقرة (زمان التركية) – أعلن التحالف السداسي المعارض في تركيا، الانتهاء من مسودة التعديلات الدستورية المقترحة للنظام البرلماني المعزز، التي يعمل عليها التحالف لتطبيقها في حال الفوز بالانتخابات.

ومن المنتظر أن يعقد التحالف السداسي يوم غد الاثنين بالعاصمة أنقرة، المؤتمر الترويجي للتعديلات الدستورية من أجل تطبيق النظام البرلماني معزز بديلا عن نظام الحكم الرئاسي الذي انتقلت إليه تركيا عقب انتخابات عام 2018.

سيُعقد المؤتمر في فندق بيلكانت الذي احتضن مؤتمر إعلان العمل عن مسودة النظام البرلماني المعزز في 28 فبراير/شباط هذا العام.

ونشرت قيادات ونواب الأحزاب السياسية الستة المشاركة ضمن التحالف، مقطع فيديو ترويجي للمؤتمر تحت وسم “حان وقت الديمقراطية”.

جدير بالذكر أن صحيفة جمهوريت كانت قد نشرت نسخة أولية من مسودة التعديلات الدستورية للتحالف السداسي تتضمن إجراء تعديلات في أكثر من 100 بند بالدستور الحالي.

هذا يضم التحالف السداسي الذي يطلق عليه “طاولة الستة” كل من رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو، ورئيسة حزب الجيد، ميرال آكشنار، ورئيس حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، ورئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، ورئيس حزب السعادة، تمل كره مولا أوغلو، ورئيس الحزب الديمقراطي، جولتكين أويصال.