أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي، عن ارتفاع نسبة رفض الناخبين التصويت لتحالف الشعب الحاكم، في تركيا.

استطلاع الرأي أجرته مؤسسة “تقرير تركيا” خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، في 26 ولاية بمشاركة ألفي شخص.

وتضمن استطلاع الرأي سؤال المشاركين عن الحزب السياسي الذي لن يصوتوا له أبدًا.

مدير مؤسسة تقرير تركيا، جان سلجوقي، ذكر أن مؤسسته تجري هذا الاستطلاع على فترات محددة، قائلًا: “رصدنا انحسارًا كبيرًا في أصوات الرافضين للتصويت لحزب الحركة القومية بعد ارتفاعها منذ عام 2020، غير أن الارتفاع في أصوات الرافضين للتصويت لحزب العدالة والتنمية الحاكم لا يزال متواصلًا”.

ذوبان أصوات الحزب الحاكم في تركيا

40.4 في المئة من الناخبين المشاركين في الاستطلاع قالوا إنهم لن يصوتوا لحزب العدالة والتنمية الحاكم، بينما كان هذا المعدل 29.3٪ في فبراير 2021. فيما قال 4 بالمئة من المشاركين إنهم لن يختاروا حليفه السياسي حزب الحركة القومية، فيما كانت هذه النسبة تبلغ 29.3 في المئة في فبراير/شباط من عام 2021.

وأوضح سلجوق أن هذا المشهد برز بشكل واضح في نتائج استطلاعات الرأي التي تجريها المؤسسة، وأضاف قائلًا: “ما يتوجب على المعارضة بقيادة التحالف السداسي فعله للفوز بالانتخابات الحصول على 60 في المئة من الأصوات. وعلى الصعيد الآخر يتوجب ألا تستفز الناخب الغاضب من السلطة الحاكمة بسبب الوضع الاقتصادي، لأنه قد يختار مقاطعة الانتخابات عوضًا عن التصويت لصالح المعارضة”.

هذا وأكد سلجوقي أن مهمة السلطة الحاكمة أكثر صعوبة نظرًا لكون هدف المعارضة الأساسي يتمحور حول المحافظة على أصواتها الحالية، غير أن هدف السلطة الحاكمة يكمن في استرداد الأصوات التي خسرتها.