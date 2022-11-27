أنقرة (زمان التركية) – عثرت قوات الأمن في تركيا على ثلاث جثامين لشابتين ورجل داخل منزل في حي كوشتبه الفقير بمنطقة شيشلي في مدينة إسطنبول.

كانت البداية عندما أراد أصدقاء فهيت أتيس البالغ من العمر 44 عامًا، الاطمئنان على جارهم، في شارع زيتينليك في كوشتيبه مهاليسي، ليكتشفوا عند النظر من النافذة بعد تأخر فتح الباب، أنه ملقى على الأرض بجواره وفتاتين صغيرتين، وجميعهم غارقين بالدماء.

عناصر الشرطة حضرت إلى المنزل في ساعات الليل بعد تلقيهم بلاغا بالأمر، وعقب اقتحام المنزل عثر على ثلاثة أشخاص مستلقين على الأرض بلا حراك.

الشاباتين بجانب فاهيت أتيس، كانت إحداهما بعمر 24 والأخرى 18.

وكشفت الفحوصات الأولية التي أجرتها الفرق الطبية أن الأشخاص الثلاثة قد فارقوا الحياة، وأن جميعهم أصيبوا بطلق ناري في الرأس من بندقية صيد، وبعد الانتهاء من الفحوصات، تم نقل الجثث إلى مشرحة معهد الطب الشرعي.

وعثرت قوات الأمن داخل المنزل على أ

ربع طلقات فارغة، لتبدأ على الفور تحقيقات واسعة للقبض على المشتبه بهم.